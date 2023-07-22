«Совершенно бесстрашный»: военкор Долгарева о погибшем в зоне СВО Журавлеве Военкор Долгарева заявила, что смерть корреспондента Журавлева повергла ее в шок

Военкор Анна Долгарева рассказала NEWS.ru, что смерть в зоне СВО корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева повергла ее в шок. Она охарактеризовала Журавлева как бесстрашного, талантливого и компанейского человека. Долгарева отметила, что виделась с военкором в Луганске и Купянске, при этом общалась с ним не только по работе. Журналист подчеркнула, что ее коллега был бесстрашным и ей всегда казалось, что смерть обойдет его стороной.

Мы общались не только по работе. Мы встречались в Луганске, в Купянске. Для меня новость стала шоком. <...> Я знала Ростислава как человека совершенно бесстрашного, очень легкого, компанейского, всегда готового помочь, поддержать. Безумно талантливый журналист. <...> Светлый, душевный, горячий, холерик, дружелюбный. <...> Он никогда ничего не боялся. Всегда казалось, что смерть обойдет его стороной, — поделилась Долгарева.

Утром 22 июля РИА Новости сообщило о гибели Журавлева в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. По данным агентства, были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что военкор РИА Новости скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, журналисты прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия нанесла удар по группе военкоров около 12:00, уточнили в Минобороны.