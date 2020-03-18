https://static.news.ru/photo/7ff894bc-68cd-11ea-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина сдают тесты на коронавирус нового типа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также 17 марта сдали анализы журналисты, которые будут освещать визит Путина в Крым. Песков попросил руководителей СМИ тщательно отбирать сотрудников для присутствия на мероприятии и не присылать недавно побывавших в зарубежных поездках корреспондентов, передаёт РИА Новости.

Также в Кремле измеряют температуру приходящим журналистам и установили дозаторы с антисептиками для рук.

Как писал NEWS.ru ранее, за сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом в 15 регионах России. Пациенты находятся в Москве, республиках Хакасия и Татарстан, Красноярском крае, Самарской, Свердловской, Тверской, Московской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Калининградской, Пензенской и Архангельской областях.