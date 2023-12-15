Сотрудники завода в Москве похитили запчасти к МиГ-29 и получили срок Сотрудники завода в Москве получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-29

Сотрудникам предприятия «ММП имени В. В. Чернышева» вынесли приговоры по делу о хищении запчастей к многоцелевым истребителям МиГ-29, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области. По данным ведомства, мужчин приговорили к лишению свободы сроком до 17 лет. Они будут отбывать наказание в исправительных колониях.

Следствие установило, что девять сотрудников предприятия и один бывший сотрудник завода похитили продукцию военного назначения на общую сумму свыше 50 млн рублей. Они планировали продать запчасти контрабандным путем оборонным ведомствам других государств. В число деталей, которые похитили подсудимые, входят запчасти к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29.

Организатор преступного сообщества, а также девять участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях, — заявили в ФСБ.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали организатора массовых диверсий. Оперативное мероприятие прошло в Калининградской области, задержанным оказался 21-летний мужчина. Предполагается, что он устроил поджоги на транспортных объектах в 15 российских регионах.