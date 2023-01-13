Завершается следствие по делу о миллионных взятках в «Оборонтехе»

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

В Следственном комитете завершают расследование уголовного дела о коррупции в «Оборонтехе», рассказал в беседе с журналистами «Российской газеты» руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что фигурантами дела являются руководители корпорации и десять сотрудников Росгвардии. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и получение взяток.

Еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении десяти сотрудников Росгвардии. А также дело о мошенничестве и даче взятки в отношении руководителей АО «Корпорация «Оборонные технологии», расследование которого завершается. По нему арестованы денежные средства и имущество обвиняемых общей стоимостью более 889 млн рублей, $110 тысяч и €26 тысяч, — сообщил Бастрыкин.

Офицеры Росгвардии были арестованы еще весной 2021 года. Суд тогда отправил мужчин под арест. В отношении сотрудников ведомства возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».

Как напоминает Lenta.ru, речь, в частности, идет о главе Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрее Черном и двух руководителях подразделений управления вневедомственной охраны Республики Саха (Якутия) Иване Будуровиче и Романе Харитонове.

Ранее Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет завершил расследование дела шестерых фигурантов, обвиняемых в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Московской области и Санкт-Петербурге имущества на 44,5 млн рублей. Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.