Сотрудники МЧС получат оружие

Согласно новому постановлению правительства, сотрудникам МЧС России для защиты их жизни и здоровья в случае реальной угрозы будут выдавать оружие. Согласно документу, выдача оружия и боеприпасов к нему производится «начальниками территориальных органов». Изменения были внесены в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите» и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В правительство и Верховный суд на отзыв ранее был направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году перед началом дачного сезона, всем владельцам загородной недвижимости и участков стоит обновить в памяти законы, которые касаются ограничений на даче. Штраф можно получить даже за шашлык на собственном участке, если жарить его неправильно. Дачники, которые собирают прошлогоднюю траву, должны помнить, что жечь мусор нужно либо в специальной яме, глубина которой должна быть не менее 30 см, а диаметр — не менее одного метра, либо в неповреждённой металлической ёмкости объёмом не менее одного кубометра.