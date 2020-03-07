https://static.news.ru/photo/5da8e3ec-608c-11ea-bf2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» запретил зарубежные командировки всем сотрудникам. Причиной стал коронавирус. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте вуза.

Сотрудникам Вышки запрещено отправляться в заграничные служебные командировки до появления отдельного распоряжения, — заявил ректор.

Он также добавил, что все сотрудники, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны в течение двух недель находиться в самоизоляции. Им необходимо минимизировать посещение общественных мест, работы и занятий.

Сотрудникам и обучающимся на территории университета будут регулярно измерять температуру, в том числе дистанционно на входе в здания и в общежитиях, — добавил он.

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