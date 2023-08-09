Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях

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Холдинг «Российские железные дороги» запретил своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, рассказал ТАСС источник в транспортной отрасли. О причинах соответствующего решения руководства компании не уточняется.

Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено, — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Аналогичное решение ранее также приняла Федеральная налоговая служба. Соответствующий указ подписал руководитель ведомства Даниил Егоров. Продукцию компании Apple запрещается использовать для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации при осуществлении служебной деятельности, говорится в документе.

Запрещено использовать iPhone и сотрудникам Министерства культуры России. Работники ведомства уже приобрели новые смартфоны за свой счет. Министерство потребовало от них перенести все свои данные со старых девайсов в ближайшее время. Запрет касается всей продукции Apple, в том числе iPhone, iPad и MacBook.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» добавил, что в ведомстве могут проводиться служебные проверки. Какие санкции будут применены к сотрудникам, не отказавшимся от иностранного производителя, не уточняется.