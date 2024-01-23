Сотрудница ритейла пытается остановить сомнительные поставки лосося СКР возобновил дело о сомнительных поставках лосося в сеть «Глобус»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сотрудница сети «Гиперглобус» Людмила Скрипченко, отвечающая за поставки рыбы в супермаркеты, смогла выявить поставки контрафактного лосося по поддельным документам, но ее начальник Олег Рябов после этого попытался ее уволить, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина обнаружила, что по документам компания совершает закупки через фирму «Фут тим», которая в действительности порвала все связи с бизнесом РФ после 24 февраля 2024 года.

В январе 2023 года Следственный Комитет и Россельхознадзор проверили поставки, но СК отказал в возбуждении уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». 18 января постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили.

Надеюсь, что по результатам дополнительной проверки ГСУ СК РФ по Московской области будет возбуждено уголовное дело, расследование которого позволит защитить права добросовестных граждан. Надлежащая реакция силовых структур будет способствовать эффективной профилактике от возможных новых подобных эксцессов со стороны горе-сетевиков, — сказал адвокат Игорь Бушманов.

В компании отстранили Скрипченко от работы на время внутреннего расследования. С сентября 2022 года ее неоднократно критиковали за плохую работу и предлагали уволиться, но эксперт продолжала деятельность. В том числе она обращала внимание на то, что в поставках от проблемных продавцов встречается гнилая рыба при цене закупки на 80% выше рыночной.

В ноябре полиция и ФСБ обнаружили во Владимирской области производство и склады с контрафактной обувью Adidas, Nike, Reebok, Puma и New Balance. В общей сложности силовики изъяли около 640 тысяч пар поддельных кроссовок. Возбуждены два уголовных дела. По версии следствия, обувь производили в городе Гусь-Хрустальном без согласия правообладателя.