https://static.news.ru/photo/d05979f4-d4f2-11e9-8b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa

Сотрудники погранслужбы за сутки задержали более 250 рыбаков и 16 шхун из КНДР за незаконный промысел кальмара.

Уточняется, что в исключительной экономической зоне РФ на данный момент находятся около сотни северокорейских шхун, к посёлку Преображение направлены корабли погрануправления ФСБ по Сахалинской области, но иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, передаёт РИА Новости .

О ситуации проинформированы руководство пограничных органов КНДР и генконсул страны во Владивостоке.

Как писал News.ru ранее, восемь граждан другого государства задержаны за незаконный сбор мацутакэ или японского трюфеля — «краснокнижного» гриба в Приморском крае.Трое из них задержаны в Уссурийске, ещё пятеро — в селе Камень-Рыболов, в общей сложности им удалось собрать 50 килограммов мацутакэ. Отмечается, что этот гриб высоко ценится в восточных медицинских практиках.