Сотни итальянских муравьев попытались «прорваться» в Россию Таможенная служба России не пропустила посылку с итальянскими муравьями

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Сотрудники таможенной службы России не пропустили посылку с муравьями, отправленную из Италии в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, муравьи относятся к продукции с высокой степенью риска. Посылка была отправлена обратно в Италию.

Всего в посылке было обнаружено 350 муравьев, которых отправили в 128 пробирках с ватой. Отмечается, что получателю посылки грозит административное наказание по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Россию». Сумма штрафа составляет от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей для граждан и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Личность получателя не раскрывается.

Как сообщалось ранее, российские таможенники обнаружили золотую пластину весом 17 граммов в смартфоне туриста из Китая. Мужчина спрятал ее под крышкой устройства, завернув пластину в черный пакет. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, золото направлено на экспертизу.

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы не дали вывезти медали и ордена Великой Отечественной войны, в том числе медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». Их пытались вывезти в Пекин.