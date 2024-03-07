Сотни иностранных наемников объявили в розыск в России Следком объявил в розыск 700 иностранных наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников, сообщили в пресс-службе СК. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве уточнили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.

Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. В качестве обвиняемых заочно привлечены по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего в розыске порядка 700 иностранцев, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский журналист издания Washington Examiner Том Роган также объявлен в розыск. Мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не уточняется.

Известно, что весной 2018 года Роган опубликовал статью, в которой заявил, что «Украина должна взорвать Крымский мост». Журналист говорил, что считает объект инфраструктуры оскорбительным для украинцев, и призывал их нанести по мосту удар с воздуха. Материал Рогана вызвал широкий резонанс в дипломатических и политических кругах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал статью безумием.