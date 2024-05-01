Скандал с Никитиными, болезнь Майданова, рак у Миддлтон: что будет дальше

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Принц Уильям рассказал о состоянии его супруги Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак, певца и композитора Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве, барды Сергей и Татьяна Никитины, раскритиковавшие Россию после начала спецоперации на Украине, попали в скандал из-за концертов в Соединенных Штатах — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Принц Уильям прокомментировал состояние больной Кейт Миддлтон

Принц Уильям сообщил, что его супруга Кейт Миддлтон, которой ранее диагностировали рак, чувствует себя хорошо. Он посетил офис компании Low Carbon Materials, где ответил на вопросы сотрудников. Принц Уэльский добавил, что семье удается справляться с болезнью Кейт Миддлтон, передает The Sun.

«Все хорошо, спасибо. Мы справляемся», — заявил Уильям.

Уильям после новостей об онкологическом диагнозе своей супруги пообещал внимательно следить за ее здоровьем. Об этом он сказал во время посещения офиса благотворительной организации в Санбери-на-Темзе, передает The Sun.

Во время визита принца люди вручили ему открытки для Кейт Миддлтон и короля Карла III, которому поставили схожий диагноз. В своих посланиях люди желали членам королевской семьи выздоровления.

Как сообщает таблоид, Уильям был тронут вниманием британцев. Одна из женщин по имени Рэйчел попросила его внимательно следить за самочувствием Кейт.

«Я так и сделаю», — ответил Уильям.

У Кейт Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии. На время лечения принцесса Уэльская переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.

Недавно Миддлтон получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III, пишет Daily Mail. По данным издания, 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.

«Принцесса Уэльская получила уникальную награду от короля в знак признания ее многолетней государственной службы. Орден был основан королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и госслужбе. Это символ большого уважения к принцессе со стороны ее свекра короля Карла III», — пишет издание.

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Что случилось с Денисом Майдановым?

Накануне Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь.

Как писал «112», в какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. По информации канала, Майданова срочно госпитализировали с отеком Квинке, сейчас музыканту оказывают необходимую помощь.

Вскоре после этого супруга композитора и певца Дениса Майданова Наталья сообщила NEWS.ru, что не знает о госпитализации мужа. По ее словам, ни артист, ни его директор не связывались с ней.

«Я сейчас на съемочной площадке. Мне позвонили журналисты с новостью о том, что Дениса госпитализировали. Но у меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщали», — сказала Наталья.

Также Telegram-канал «112» утверждал, что причиной острой аллергии у певца стали лекарства. Брат артиста рассказал, что музыкант выпил таблетки, прописанные доктором.

Сообщается, что исполнитель сейчас переносит на ногах пневмонию. Он ехал на музыкальный конкурс «Я горжусь» в театр, принял лекарства, после чего почувствовал недомогание. По словам брата, Майданов находится в больнице, медики снимают симптомы аллергии.

Администратор певца Дениса Майданова в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию СМИ о том, что артисту стало плохо во время репетиции в Центральном академическом театре Российской армии. По его словам, сейчас 48-летний певец чувствует себя лучше, за его состоянием следят врачи.

«Меня с Денисом вчера и сегодня не было, поэтому я точно не знаю, что произошло с ним в театре. Обо всем узнал от журналистов. Неделю назад с ним все было в порядке, чувствовал он себя хорошо. Я позвонил Захару Майданову, его брату, он сказал, что с Денисом уже все хорошо. Это все, что могу сказать на данный момент», — рассказал помощник артиста.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Денис Майданов

Скандалы вокруг Никитиных не стихают: что теперь предъявили бардам?

Барды Сергей и Татьяна Никитины, раскритиковавшие Россию после начала спецоперации на Украине, попали в скандал после концертов в США, сообщает «Царьград». Музыкантов обвинили в исполнении песен без разрешения авторов текстов.

Известными композициями в репертуаре Никитиных являются песни на стихи поэтессы Юнны Мориц «Собака бывает кусачей», «Большой секрет для маленькой компании» и другие. Они числятся в обязательной программе каждого выступления бардов. Мориц, в отличие от бардов, придерживается патриотической позиции. Она, как отмечает издание, поддерживала сербов, атакованных НАТО, с 2014 года — русских в Донбассе, с 2022-го — специальную военную операцию.

Поэтесса поручила адвокатам предпринять необходимые юридические действия, чтобы песни на ее стихи не исполнялись дуэтом Никитиных на антироссийских концертах в США. По информации издания, барды отправляли часть вырученных с концертов денег на Украину.

Российская актриса Яна Поплавская также сообщила, что знаменитые в СССР барды перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены и барды Никитины.

После этого Татьяна и Сергей Никитины опровергли слухи о финансировании Вооруженных сил Украины. На официальном сайте музыкантов говорится, что появившаяся в Сети информация об этом — «злонамеренная ложь и клевета». Исполнители также заявили, что они приняли решение отказаться от участия в фестивале, который пройдет в Черногории.

Фото: Андрей Соломонов/ РИА Новости Сергей и Татьяна Никитины 1991 год

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети, — злонамеренная ложь и клевета. Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“, который должен состояться в конце мая в Черногории. <...> Мы написали официальное письмо устроителям этого фестиваля и попросили снять наше имя с афиши», — говорится в сообщении.

Артисты заявили, что «никогда не пели в угоду политике и политикам и не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров». Также исполнители прокомментировали тот факт, что их сын живет в США и сами музыканты часто там бывают. По словам Никитиных, они на протяжении 30 лет регулярно навещают наследника.

«Наш сын уехал учиться в США в 1990 году. Его документы оформляло Гособразование СССР. Это было время разрядки и дружбы не только на правительственном уровне, но и между людьми наших стран. Наш единственный сын женился, родились внуки, они живут в США. Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — отметили музыканты.

Никитины — авторы многочисленных советских хитов, которые до сих пор звучат с экранов и любимы взрослыми и детьми. Среди их песен «Александра» из одного из самых знаменитых советских кинофильмов «Москва слезам не верит», а также композиции из таких фильмов, как «Ирония судьбы» и «Сказка о потерянном времени». После начала СВО в феврале 2022 года Сергей и Татьяна Никитины немедленно покинули Россию.

«Я категорически против любых действий, приводящих к гибели людей. Немыслимо даже представить что-то вроде войны между русскими и украинцами. Надеюсь, здравое мышление одержит верх», — заявил Никитин перед отъездом.

Бард столкнулся в Сети с большим количеством критики от прежних поклонников, однако не изменил своего мнения.

«Патриот — это не тот, кто хвалится захватом новых территорий или новыми видами оружия, а тот, кому больно и стыдно за беды своей Родины», — ответил Никитин критикам.

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