Состояние Алибасова серьезно ухудшилось: что случилось, виноват ли «Крот»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Здоровье Бари Алибасова серьезно ухудшилось после того, как он выпил средство для прочистки труб «Крот» три года назад, заявил его сын в интервью изданию MK.RU. Какие проблемы сейчас возникли у продюсера группы «На-На»?

Что произошло с Бари Алибасовым в июне 2019 года

4 июня Алибасов был госпитализирован НИИ им. Склифосовского с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. Сообщалось, что врачи начали откачивать артиста в машине скорой помощи возле его дома в Мерзляковском переулке.

Представитель продюсера позже рассказал, что Алибасова ввели в искусственную кому. В передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» сын артиста признался, что они вместе с директором музыканта специально преувеличили ущерб здоровью в целях пиара.

«Алибасов получил ряд осложнений, в частности, распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит», — рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин «Интерфаксу».

Артист подал иск на 100 млн рублей к компании «АМС Медиа», производителю химического средства «Крот», к гипермаркету «Ашан», где была куплена эта жидкость, а также страховой компании «Ингосстрах». Пресненский суд Москвы отклонил требования певца.

Сколько Алибасов заработал на истории с «Кротом»

Сын Бари Алибасова отметил, что после инцидента с выпитым химикатом семья смогла заработать на рекламных контрактах более 20 млн рублей.

«Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты», — пояснил он.

Что сейчас известно о состоянии Алибасова

В настоящее время у знаменитости, помимо проблем с памятью, наблюдается сужение пищевода, отметил его сын.

«Когда рана или ожог заживают, на этом месте появляются небольшие наросты. Они постепенно увеличиваются и делают пищевод меньше. Последний раз, когда папе делали гастроскопию, в горло не зашла взрослая трубка, пришлось брать тонкую, детскую» — поделился Алибасов-младший.

Также он отметил, что отец не хочет заниматься своим здоровьем, поскольку устал посещать врачей за последние четыре года.

«Я искренне считаю, что какие бы глупости ни творили родители, им виднее. Несмотря на то, что я за папу очень сильно волнуюсь, но я его прекрасно понимаю. За последние четыре года замучился уже лечиться. Ему хочется тусить, отдыхать и жить для себя. Не имею права лишать его этой возможности», — резюмировал он.

Читайте также:

«Помолодел лет на 30»: сын Алибасова о разводе отца с Шукшиной

«Мерзкий человек»: Алибасов прокомментировал слова Ольги Шукшиной о матери

Алибасов рассказал, кем у него работала Ольга Бузова