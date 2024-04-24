Состоялись первые очные переговоры России и Украины по возвращению детей Львова-Белова: Россия и Украина впервые очно обсудили возвращение детей в Дохе

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская и украинская стороны впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова. Консультации прошли в катарской Дохе. По словам омбудсмена, по итогам переговоров 29 детей должны воссоединиться с семьями на Украине и еще 19 детей — в России, передает РИА Новости.

В результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России, — заявила омбудсмен.

Львова-Белова добавила, что представители Катара также ознакомились со списками, при этом Россия будет реагировать, если появятся новые ситуации. Омбудсмен обратила внимание, что за последний год 28 детей вернулись к семьям на Украине и еще пять — воссоединились с родственниками в России. Она также опровергла информацию, что в РФ якобы находятся 19,5 тысячи украинских детей.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова главы государства о переговорах по Украине. Он заявил, что Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса. Песков подчеркнул, что это не мирная инициатива.