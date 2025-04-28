Составили список знаменитостей, участвовавших в шествии «Бессмертный полк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники акции памяти «Бессмертный полк»

С момента запуска акции «Бессмертный полк» в России в ней приняли участие десятки известных политиков и звезд шоу-бизнеса. C 2022-го во многих регионах страны мероприятие проводилось онлайн из соображений безопасности. Однако в год 80-летия Победы руководство многих субъектов РФ решило организовать шествие в очном формате. О том, какие знаменитости принимали участие в акции в разные годы — в материале NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин

С самого первого «Бессмертного полка» в 2015 году в шествии принимал участие президент России Владимир Путин. В 2022-м глава государства в шестой раз нес портреты своих родных-фронтовиков (из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате). В тот раз в руках российского лидера была фотография отца.

Пока неизвестно, примет ли Путин участие в «Бессмертном полку — 2025». 18 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал оповестить граждан о решении главы государства.

«Мы своевременно сообщим», — сказал Песков.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно принимал участие в шествии «Бессмертный полк». В 2019 году он прошел по улицам Москвы с портретами родственников Петра Макарова, погибшего в 1941 году в бою под Волоколамском, и Василия Макарова, который в годы Великой Отечественной войны работал машинистом и перевозил раненых.

«Нацисты были самыми страшными варварами, они делили людей на классы и уничтожали тех, кто, по их мнению, не соответствовал их требованиям, кто был, как они считали, хуже их. Это страшно, такое никогда и нигде не должно повториться. Весь мир благодарен нам за Победу», — говорил тогда политик.

В 2022 году, после смерти лидера ЛДПР, в шествии принимали участие его соратники. Они несли портреты родных Жириновского.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

В 2022 году в акции «Бессмертный полк» в Москве участвовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она несла по улицам столицы портрет прадеда-фронтовика.

«Я сегодня несу портрет своего прадеда — фронтовика Василия Александровича Мизулина. Я помню, я горжусь!», — написала тогда Мизулина в Telegram-канале.

Певец SHAMAN

В День Победы в 2023 году российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принял участие в акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Он прилетел в этот город, чтобы выступить на праздничном концерте и почтить память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. В Историческом сквере города исполнитель появился в футболке с портретом прадеда на груди. SHAMAN рассказал, что его предок был артиллеристом и защищал блокадный Ленинград.

По словам артиста, его прадед Михаил Селедкин был призван на войну 7 июля 1941 года в возрасте 22 лет и отправлен на Ленинградский фронт в составе 81-й артиллерийской бригады.

«В первую, самую страшную зиму блокады Ленинграда, 1941–1942 годы, был такой жуткий холод, что когда они собирались идти в атаку, шинели примерзали к земле, так что вставать было очень тяжело. Еще прадедушка рассказывал о том, что пищи не хватало настолько, что приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода», — рассказал SHAMAN.

Он добавил, что его прадедушка был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Ярослав Дронов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также участвовал в шествии «Бессмертный полк». В 2016 году он рассказал журналистам, что у каждого члена его семьи были родственники, которые воевали против нацистской Германии.

«Я не делю людей на родных и чужих. И я не хотел бы сравнивать своего прадеда и всех остальных. Каждый по лепте внес в эту Победу», — сказал Пригожин.

Певица Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова приняла участие в акции «Бессмертный полк — 2018» в Донецке. Тогда она говорила журналистам, что желание присоединиться к этому мероприятию должно пройти через сердце. Артистка добавила, что пойти на шествие — большое счастье.

«Особенно важно, что я влилась в строй „Бессмертного полка“ именно в Донецке. Сейчас Великая Победа и все наши исторические ценности подвергаются агрессии, нападкам. Я хочу поддержать людей морально и духовно. Потому что нам вместе с вами приходится отстаивать наши ценности и справедливость», — рассказала она в интервью «КП — Донецк».

Цыганова отметила, что она держала в руках портрет дедушки, Александра Жукова, который служил в пехотной разведке.

«Я очень мало с ним общалась, потому что он жил в Ленинградской области, а я в Хабаровске. За всю жизнь мы виделись всего три раза. Когда мне было пять лет, и уже после окончания университета, он получил медаль „Солдатской славы“ и много других наград. Жуков прошел до Будапешта, был ранен. Кроме этого он принимал участие в финской войне. Воевал у меня не только дед, но и прадед», — сообщила артистка.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press Вика Цыганова

Народный артист СССР Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой являлся инициатором, сопредседателем Общероссийского движения «Бессмертный полк России» и бессменным участником шествия в Москве.

«Слава богу, великое движение родилось. Родилось без указаний сверху, а в самой что ни на есть народной гуще. И не в одном каком-то городе, а в разных местах, везде по-своему, в разные годы, но с одним общим порывом — сохранить память о тех, кто одолел врага и защитил нашу землю. Это великая память великого поколения — так „Бессмертный полк“ и надо понимать», — заявил он «Российской газете».

Лановой рассказывал, что находился на Украине в тот момент, когда началась Великая Отечественная война. Тогда будущий артист был школьником и проводил каникулы у бабушки. Мать собиралась приехать следом за ним, но не успела.

«Три с половиной года в оккупации — никаких знаков от родителей: живы, нет... Как я потом узнал, они работали на оборонном заводе. С первых дней войны вручную разливали в бутылки противотанковую жидкость. А это очень вредное производство. Мама, когда смогла приехать, чтобы забрать меня из-под Винницы, стала инвалидом первой группы, у папы — вторая группа. Но никто не ныл, на судьбу не жаловался. Кто-то здоровье, а миллионы людей жизни свои положили, чтобы разбить врага. Так считали мои родители, и так считаю я, что это наш, Лановых, вклад в Победу», — заявил он.

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