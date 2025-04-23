Составлен список знаменитостей, которых могут лишить гражданства России

Фото: Социальные сети

Дмитрий Романов

Во вторник, 22 апреля, комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Кого из знаменитостей может ждать такая же участь?

За что Комиссаренко и Романова лишили гражданства России

Как было объявлено пресс-службой ФСБ России, Комиссаренко и Романову отказано во въезде на территорию страны в связи с тем, что они представляют угрозу для национальной безопасности.

«Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о „незаконном уголовном преследовании“», — заявили в ведомстве.

Дмитрий Романов, по данным ФСБ, также покинул Россию, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

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«В ходе своих концертов на территории стран Европейского союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России. Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ российское гражданство указанных лиц прекращено», — говорится в сообщении ФСБ.

Кого еще из знаменитостей могут лишить российского гражданства

Согласно указу президента РФ по вопросам гражданства, четко определены только четыре варианта его прекращения. Первый возможен по добровольному волеизъявлению. Остальные три, принудительные, касаются лишь тех, кто приобрел гражданство и допустил со своей стороны правонарушения.

В мае прошлого года Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в перечень террористов и экстремистов, следует из сообщения. Панин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму, МВД объявило артиста в розыск. В настоящий момент он проживает за границей.

В 2023 году актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был включен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Ранее Смольянинов выступил против боевых действий на Украине и уехал из России.

В июле 2024-го парламентарий Султан Хамзаев заявил, что нужно создать механизм отзыва российского гражданства. По его словам, первым лишенным паспорта должен стать шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выступивший на украинской свадьбе в Италии.

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин еще в 2023 году предложил добавить в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» новую формулировку:

«Гражданину Российской Федерации, внесенному в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации, запрещено въезжать на территорию Российской Федерации для проживания и ведения какой-либо деятельности».

Под определение, сформулированное ФПБК, подпадают многие российские музыканты, актеры и другие известные личности, внесенные в России в список иноагентов: в поддержку Украины выступали такие шоумены, как Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), популярный рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), продюсер фильма «Девятая рота» Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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