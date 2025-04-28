Составлен список жертв украинских терактов в России с начала СВО

Фото: СК РФ/РИА Новости

Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Платонова (Дугина)

Киевские спецслужбы открыто заявляют о том, что их целью может стать любой, кто поддерживает Россию и СВО. Кто из известных людей стал жертвой терактов Киева за минувшие три года с начала спецоперации?

Кто был убит спецслужбами Украины в России

20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе погибла Дарья Дугина, военкор и евразийская активистка, дочь философа Александра Дугина. Незадолго до этого она вернулась из Мариуполя, где снимала фильм об освобождении города. ФСБ назвала исполнителем убийства гражданку Украины Наталью Вовк, которая действовала под руководством украинских спецслужб и успела скрыться в Эстонии. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов только косвенно подтвердил участие спецслужб в организации теракта.

16 сентября 2022 года при взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР погиб генеральный прокурор республики Сергей Горенко. Взрыв произошел в его кабинете. Погибла также его заместитель Екатерина Стегленко.

9 ноября 2022 года погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Согласно официальной версии, он погиб в ДТП; ряд российских СМИ и блогеров усомнились в этом. Позже ответственность за убийство взяла на себя украинская организация «Движение „Атеш“» (внесена в список террористических группировок и запрещена в РФ).

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2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор и писатель Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Это произошло на творческом вечере, организованном движением «Кибер Фронт Z». Исполнитель теракта Дарья Трепова, которая действовала под руководством украинского куратора, передала Татарскому его бюст со взрывчатым веществом. В январе 2024 года Трепову приговорили к 27 годам тюрьмы, а в марте глава СБУ Василий Малюк в ходе телемарафона в подробностях описал подготовку убийства.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Последствия взрыва в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и еще 25 человек пострадали

10 июля 2023 года в Краснодаре был убит командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий. В местном парке культуры его подкараулил и убил гражданин Украины Сергей Денисенко, который действовал по указаниям кураторов в Киеве. Его задержали на следующий день в Туапсе; суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

6 декабря 2023 года в Московской области было найдено тело Ильи Кивы, бывшего нардепа украинской Рады и члена «Правого сектора» (внесен в список террористических группировок и запрещен в РФ), который впоследствии поддержал РФ. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов взял ответственность за убийство Кивы. Глава СБУ в телеэфире в подробностях рассказал о подготовке к убийству.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия взрыва на первом этаже жилого дома по адресу: Рязанский проспект, д. 2/1, где погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

17 декабря 2024 года в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. СВУ сработало на электросамокате, который за несколько часов до взрыва припарковали у дома офицера на Рязанском проспекте. Исполнителем убийства оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Ответственность за убийство взяла на себя Служба безопасности Украины.

18 апреля 2025 года на границе с Украиной при взрыве СВУ погиб ключевой разработчик российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Евгений Рытников. СВУ, снаряженное поражающими элементами, сработало, когда мужчина вместе с коллегой садился в машину, оба погибли на месте. В Сети заподозрили в убийстве спецслужбы Украины, однако официальных заявлений по этому поводу не было.

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе в результате взрыва СВУ погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Автомобиль Volkswagen Golf, на который было установлено СВУ, взорвался, когда Москалик проходил мимо. Мужчину отбросило на несколько метров, он погиб от полученных травм. Вскоре в Турции был задержан подозреваемый, гражданин Украины Игнат Кузин. Он был экстрадирован в Россию, полностью признал вину и подробно рассказал, как шла подготовка к теракту. Украинский куратор по имени Вадим обещал ему за убийство генерала $18 тысяч.

Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: СК РФ На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Максим Блинов/РИА Новости На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе

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