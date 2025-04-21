Составлен список стран, которые запретили у себя парад Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мере обострения антироссийской риторики целый ряд стран мира ввели запрет на празднование Дня Победы. Где запрещены мероприятия 9 мая, какие страны запретили «Бессмертный полк», как Запад пытается сорвать парад в Москве?

В каких странах запрещены мероприятия на День Победы 9 мая

После начала СВО ряд западных стран (в первую очередь Прибалтика) ввели запреты на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая. Кроме того, вслед за Украиной была запрещена символика, связанная с Россией и Советским Союзом.

Страны, где запрещены мероприятия на День Победы 9 мая:

Латвия: в апреле 2023 года Сейм Латвии принял закон, который категорически запрещает праздновать 9 мая «по-русски» — запрещены символы, связанные с Россией, включая георгиевские ленты, шествия, митинги, пикеты, использование советской и российской символики. Кроме того, запрещено даже возложение цветов к демонтированным памятникам.

Эстония: запрещены любые символы, связанные с Днем Победы, включая российские и советские флаги, георгиевские ленты, буквы Z и V, советская военная форма. Также запрещены любые шествия и массовые собрания с использованием такой символики.

Литва: запрещены демонстрация символов РФ и СССР, включая Знамя Победы и Красную Звезду, за нарушение предусмотрены штрафы. Также запрещены советская символика и даже советские песни военных лет.

Украина: День Победы запрещен с 2015 года, запрещена любая советская символика, а вместо 9 Мая был введен на европейский манер День Европы, или «День скорби и примирения».

Германия: в восточном Берлине, где расположены советские памятники, 8 и 9 мая запрещена демонстрация российской символики, включая флаги РФ, георгиевские ленты, военную форму, буквы Z и V. Кроме того, запрещается пение военных песен возле памятников.

Не все страны Европы дошли до прямого запрета отмечать День Победы, однако в 2025 году в Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Польше, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании демонстративно заявили, что не собираются участвовать в параде Победы в Москве и «не поддерживают» проведение мероприятий в российском стиле 9 мая. В ответ Кремль заявил, что не было никаких планов приглашать на парад Победы представителей недружественных государств.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие страны запретили акцию «Бессмертный полк»

Запущенная в России в 2012 году акция «Бессмертный полк» охватывает более 80 государств. Однако после начала СВО в ряде стран начали демонстративно запрещать акции в память о войнах Красной армии, их власти настаивают, что не намерены «ассоциироваться с российской государственной политикой».

Страны, где была запрещена или отменена акция «Бессмертный полк»:

США: запрет действует с 2015 года, а после начала СВО шествия и церемонии возложения цветов к мемориалам были запрещены.

Великобритания: с 2022 году запрещены не только шествия, но и возложение цветов и венков к мемориалам в Лондоне.

Ирландия: акция была запрещена с 2022 году.

Казахстан: в 2022, 2024 и 2025 годах «Бессмертный полк» был отменен по решению властей — под предлогом «безопасности» и «возможных провокаций». В 2023 году акцию удалось провести под «местным названием» — «Поклонимся героям».

Киргизия: в 2024 году в Бишкеке от проведения шествия по соображениям «безопасности» и «угрозы провокаций».

Таджикистан: в 2017 году власти страны отменили «Бессмертный полк», заявив, что исламские традиции не допускают публичную демонстрацию портретов умерших людей. При этом Таджикистан является светским, а не исламским государством.

Литва, Латвия и Эстония: отказываются от любых торжеств, связанных с Днем Победы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие страны пытаются сорвать парад Победы в Москве

На совете глав МИД Евросоюза глава брюссельской дипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза и кандидатам на вступление в европейский блок, если они посмеют послать представителей на парад Победы 9 мая в Москву.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве — мы очень четко дали это понять», — объявила Каллас.

На том же совете глава МИД Украины Андрей Сибига предложил европейцам из «коалиции желающих» на 9 Мая поехать в Киев. По задумке Киева, это должно отвлечь внимание от Москвы.

«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было», — отметил по поводу действий Киева и Брюсселя спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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