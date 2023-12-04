Составлен список сериалов, на которые похож «Слово пацана»

Фото: Wink

Сериал «Слово пацана»

В России продолжается показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал популярным у зрителей. На какие проекты похожа нашумевшая лента, учитывая жанр и показанную эпоху?

Про что сериал «Слова пацана»

Криминальная драма режиссера Жоры Крыжовникова охватывает период заката Советского Союза — конец 1980-х годов, когда страна готовилась к объявленной генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым перестройке. Действия сериала происходят в Казани.

Лента снята на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В сериале рассказывается о так называемом «казанском феномене» — под этим понятием подразумеваются существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков. Молодые люди объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также имели связь с криминальным миром. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

В центре сюжета — 14-летний школьник Андрей Васильев, который вступает в одну из молодежных уличных группировок, чтобы получить защиту. Там он получает кличку Пальто. Параллельно рассказывается об иерархии криминальной среды столицы Татарстана, взаимоотношениях банд друг с другом и правоохранительными органами.

Основные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Юлия Александрова, Анастасия Красовская, Антон Васильев и другие.

Фото: Wink Сериал «Слово пацана»

Чем «Слово пацана» похож на сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Проект режиссеров Ильи Аксенова и Антона Федорова вышел на экраны в апреле 2020 года. «Мир! Дружба! Жвачка!» представляет собой криминальную драму о «лихих девяностых», главные герои которой — подростки из Тулы.

По сюжету главный герой Саша Рябинин знакомится с соседкой Женей и попадает в «водоворот» событий эпохи, которые полностью меняют его жизнь. Вместе с друзьями Вовой и Ильей герою предстоит не только повзрослеть, но и разобраться с жизненными приоритетами.

Параллельно рассказывается о криминальном мире Тулы, в который вовлечен один из ключевых персонажей — Алик «Афганец», приходящийся Саше дядей. Вернувшись с войны в Афганистане, он вместе с сослуживцами противостоит кавказским группировкам в городе.

Сейчас вышло три сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», каждый из которых включает в себя 8 эпизодов.

В проекте снялись Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина, Юра Борисов, Степан Девонин и другие.

Фото: Premier Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Чем похож на «Слово пацана» сериал «Закон каменных джунглей»

Действия криминального телесериала разворачивается на окраинах Москвы в наше время. Четверо школьников — Тим, Цыпа, Жук и Гоша — решают стать бандой преступников и начать зарабатывать криминалом. Они даже не задумываются, к каким последствиям могут привести игры с полицией и воровским миром.

На противоправном пути героев ждут различные испытания, справляться с которыми с каждым разом становится все сложнее. Параллельно развиваются личные отношения молодых людей.

Сериал состоит из двух сезонов по 8 серий. В ленте снялись Александр Петров, Аристарх Венес, Никита Павленко, Игорь Огурцов, Александр Мельников, Даниил Вахрушев, Юлия Хлынина и другие.

Чем «Слово пацана» похож на сериал «ЮЗЗЗ»

События криминальной драмы разворачиваются в Ростове-на-Дону в наши дни. В спальном районе на юго-западе города делят влияние две группировки.

Молодой программист Равиль влюбляется в Элю — племянницу одного из криминальных авторитетов — и ступает на опасный путь с целью незаконного заработка и завоевания сердца девушки. Параллельно он мечтает кардинально изменить свою жизнь и отправляет документы для поступления в американский колледж.

История любви Равиля и Эли развивается на фоне противостояния местных банд, где есть место предательству, изменам и дележки власти. В один момент Равиль становится ближайшим помощником лидера одной из группировок Дымом, но идет на обман.

К настоящему моменту вышел единственный сезон «ЮЗЗЗа», состоящий из восьми серий. Главные роли в сериале исполнили Кузьма Кортелев, Антон Кузнецов, Мария Мацель,Таша Цветкова, Дмитрий Чеботарев, Мария Машкова, Гела Месхи и Дарья Мельникова.

На портале «Кино-театр.ру» есть карточка второго сезона сериала. На некоторых ресурсах сообщается, что новый сезон находится в производстве, и отмечается, что он должен выйти в 2024 году. Информации от создателей картины на этот счет не было.

Фото: Premier Сериал «ЮЗЗЗ»

Чем «Слово пацана» похож на сериал «Жиза»

Действие криминальной драмы происходит в выдуманном подмосковном городе Пустое. 15-летние детдомовцы Полина и Якут решают сбежать из учреждения, где творится беззаконие.

Полина хочет стать актрисой, а влюбленный в нее Якут узнает, что его подругу планируют убить. Чтобы стать свободными и оторваться от неизвестных преследователей, ребята решаются украсть деньги у авторитета подростковой банды и уехать в Москву.

В сериале два сезона по 8 серий. В картине снялись Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак и другие.

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