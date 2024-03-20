Составлен список российских звезд — дебоширов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Актер Никита Кологривый устроил дебош в одном из заведений Новосибирска и был задержан правоохранителями. Кто из российских звезд оказывался в подобных ситуациях, какие были последствия?

Что известно о задержании Кологривого

В ночь с 18 на 19 марта звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроил дебош в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер отдыхал там с двумя приятелями и своим менеджером. Как сообщили СМИ, Кологривый был сильно пьян, и в этом состоянии устроил скандал с работниками ресторана, в частности покусал официантку, которая отказалась составить ему компанию.

Утром 19 марта руководство заведения связалось с представителями актера и предложило Кологривому извиниться перед девушкой. Однако ответного шага со стороны актера не последовало, писали СМИ.

Агент Кологривого в беседе с NEWS.ru подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон.

«Я могу сказать, что конфликт был улажен по согласию сторон. Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — заявила она.

Кологривого задержали после дебоша и доставили на допрос в Центральный отдел полиции. По данным СМИ, актеру грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Что за дебош устроили Кокорин и Мамаев

7 октября 2018 года после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар» в Санкт-Петербурге футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились на «Сапсане» в Москву, где собирались отметить 10 лет дружбы. Вместе со знакомым Александром Протасовицким и младшим братом Кокорина Кириллом они прибыли в ночной стриптиз-клуб «Эгоист Пекин» около метро «Маяковская». 8 октября около 7 часов утра Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий стали участниками драки с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком, работавшим водителем и ожидавшим около гостиницы «Пекин» ведущую программы «Доброе утро» на Первом канале Ольгу Ушакову.

Несколько позже, около 9 часов утра, Кокорин и Мамаев приняли участие в драке в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в результате которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. По обоим эпизодам полиция возбудила уголовное дело.

В итоге спортсменов приговорили к реальным тюремным срокам, которые они уже отбыли. Сейчас Мамаев завершил карьеру футболиста, а Кокорин выступает за кипрский клуб «Арис».

Что за скандал с участием Лепса

В декабре 2022 года народный артист России Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором бросил на пол микрофон и прервал выступление. В момент конфликта музыкант был в сопровождении охранников. Врачи диагностировали у пострадавшего в драке с певцом мужчины ушибы и подозрение на перелом носа.

Согласно версии потерпевшего, он «пересекся» с артистом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот предложил сыграть партию в нарды на $10 тыс. Петербуржец, по его словам, ответил, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла перепалка, которая перешла в конфликт.

Совладелец бара Finnegan’s опроверг эту версию. Он заявил, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу. Итогом этой истории стало примирение сторон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

Какие дебоши устраивал Панин

Покинувший Россию актер Алексей Панин неоднократно попадал в скандальные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2013 году звезда фильма «Жмурки» устроил дебош в ресторане города Вязники Владимирской области. Директор заведения обратилась в полицию после того, как нетрезвый Панин «завершил» обед криком и битьем посуды.

«В ресторан Панин уже пришел нетрезвым, от него пахло. Заказал борщ, макароны с сыром и 100 граммов водки. Мы как могли, старались угодить ему, даже принесли пепельницу, несмотря на то что в обеденном зале курить запрещено. Еда актеру не понравилась, он вызвал и отчитал повара. Потом стал ругаться и сбрасывать со стола посуду», — рассказывали в ресторане.

После спектакля в местном ДК Панину пришлось объясняться перед полицейскими. Актер признал вину и обещал возместить ущерб.

В том же 2013 году Панин стал фигурантом уголовного дела за избиение водителя после ДТП в Алуште. Еще одно дело на артиста завели в Туапсе после дебоша в местном ресторане.

В ночь на 5 сентября 2023 года Панин был задержан в Эстонии. Артиста отправили в вытрезвитель за очередной пьяный дебош.

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