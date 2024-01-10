Составлен список многодетных политиков России

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Дмитрий Песков, Виталий Милонов, Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин заявил, что многодетность становится трендом в стране. Кто из знаменитых российских политиков лидирует по количеству детей?

Что сказал о многодетности Путин

Глава государства 10 января на встрече с представителями общественности Анадыря порадовался факту, что многодетность входит в моду в России. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия, который оказался главой многодетной семьи.

«Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем. Радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — отметил Путин.

Согласно данным опросов общественного мнения в 2022 году, 60% мужчин и 70% женщин в России хотели бы иметь двух и более детей, добавил российский лидер.

Фото: kremlin.ru/ Павел Бедняков/РИА «Новости» Владимир Путин

Сколько детей у Рамзана Кадырова

В 2022 году глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что у него 14 детей. Соответствующую публикацию Кадыров сделал по случаю присвоения его супруге Медни Кадыровой звания «Мать-героиня».

Как уточнил чиновник, у них с женой должно было быть 15 детей, однако первая дочь умерла вскоре после появления на свет.

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время. У меня работа, выезды, совещания, инспекции. У них школа, Коран, спорт, иностранные языки, кружки», — признается Кадыров.

Сколько детей у Андрея Скоча

Депутат Госдумы и экс-предприниматель Андрей Скоч — отец десятерых детей. Известно, что у политика родились четверняшки в 1994 году.

Состояние семьи Скоча в 2021 году журнал Forbes оценивал в $8,8 млрд.

Сколько детей у Виталия Милонова

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов имеет шестерых детей — дочерей Марфу и Пелагею, сына Николая, приемных сыновей Петра, Илью и дочь Евдокию.

По словам политика, для гармоничного развития семьи в ней должно быть более пяти детей.

Сколько детей у Дмитрия Пескова

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пятеро детей: сын Николай от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской, дочь Надежда от брака с фигуристкой Татьяной Навкой.

В апреле 2023 года бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова Николай служил в рядах ЧВК «Вагнер» и принимал участие в СВО. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елизавета Пескова и Дмитрий Песков

Сколько детей у Юрия Трутнева

Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приходится отцом пятерым детям — у политика три сына и две дочери.

Согласно данным СМИ, сын Трутнева Николай (родился в 1982 году) — финансовый советник и член совета директоров Центрального кооперативного банка.

Сколько детей у Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев — вдовец. Его первая супруга Маргарита скоропостижно скончалась. От первого брака у главы региона остались две дочери.

Вторая жена Воробьева — Екатерина Богдасарова, руководитель благотворительного фонда «Исток», созданного для помощи попавшим в сложную жизненную ситуацию детям и подросткам. В этом браке у пары родились двое сыновей.

Кроме того, супружеская чета воспитывает двух дочерей от первого брака Екатерины.

Сколько детей у Путина

По официальным данным, российский лидер не является многодетным отцом. Известно, что у главы государства две дочери. В последний раз совместное фото президента с детьми было показано общественности в 2002 году.

Согласно неофициальной информации, одна из дочерей Путина является кандидатом медицинских наук и членом ученого совета МГУ, а другая занимает руководящие должности в нескольких научно-исследовательских организациях.

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