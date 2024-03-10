Составлен список главных врагов Крыма среди западных лидеров Константинов: лидеры США и Великобритании стали врагами Крыма

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние несколько лет стали для Крыма настоящими врагами, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, западные политики с 2014 года имели возможность посетить полуостров, но проигнорировали приглашения.

Такие как Байден (президент США Джо Байден — ред. NEWS.ru), Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — ред. NEWS.ru), Сунак (премьер Великобритании Риши Сунак — ред. NEWS.ru) или тот же Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — ред. NEWS.ru) и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма, — подчеркнул глава парламента.

Как считает Константинов, теперь им нечего делать на Крымском полуострове. Политики своими глазами не захотели увидеть, как в регионе живут люди, констатировал он.

Ранее глава парламента подчеркнул, что решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, США при этом инструктировали киевские власти по технической части. Расчет Киева строился на том, что крымский народ «сломается и поползет к ним на коленях», добавил политик. Однако эти надежды не оправдались, отметил Константинов.