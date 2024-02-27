Составлен список экс-депутатов Госдумы, желающих поражения России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гудков

Некоторые бывшие депутаты Государственной думы заняли сторону Украины в конфликте с Россией. Кто из экс-парламентариев желал Москве поражения?

Что говорил об СВО Дмитрий Гудков

Экс-депутат Государственной думы РФ VI созыва от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) неоднократно критически высказывался о специальной военной операции как в интервью, так и на своих страницах в социальных сетях. В частности, в одной из публикаций он признавался, что желает поражения российской стороне в конфликте с Украиной, когда читает сводки с фронта.

27 февраля текущего года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Гудкова на два месяца. Политик проходит обвиняемым по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Гудков покинул Россию летом 2021 года после возбуждения против него и его родной тети уголовного дела о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. После выхода из ИВС политик через Киев перебрался в Болгарию.

Что говорил о спецоперации Геннадий Гудков

Геннадий Гудков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) — бывший депутат Госдумы III, IV, V и VI созывов от «Справедливой России» (2001–2012). Приходится отцом вышеупомянутому экс-парламентарию Дмитрию Гудкову.

В июле 2022 года в эфире одного из YouTube-каналов Гудков-старший прогнозировал, что «поражение России» в рамках СВО «неизбежно». Кроме того, на своих страницах в социальных сетях он неоднократно желал смерти российским солдатам.

«В своих постах в соцсетях и выступлениях на проукраинских телеканалах Гудков не просто оскорбляет лично нелюбимого им президента России. Он откровенно желает поражения своей армии и стране, которые, по его же словам, после этого „впадут в кровь и хаос“», — отмечается в публикации портала katun24.ru от 29 июня 2022 года.

24 февраля текущего года Гудков выступил на форуме в Литве. В ходе мероприятия он заявил, что если Украине и Западу не удастся уничтожить Россию, то эмигранты из РФ будут вынуждены подрабатывать в сфере обслуживания.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Геннадий Гудков

Что говорила об СВО Максакова

Экс-депутат Госдумы РФ VI созыва оперная певица Мария Максакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) была уличена в поддержке украинской стороны. Так, согласно данным Министерства юстиции, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению государственной власти в Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

В октябре 2023 года сообщалось, что Максаковой грозят обвинения в содействии терроризму и публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Это может быть связано с интервью латвийским СМИ, в котором она попросила западных союзников дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. В интервью Максакова также пожелала ВСУ победы по итогам конфликта. Наказание за содействие терроризму предполагает до 15 лет заключения.

Что говорил о «поражении» России Илья Пономарев

Бывший депутат Госдумы V и VI созывов Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с 2016 года находится на территории Украины. С начал СВО выступал в поддержку ВСУ и заявлял, что записался в киевскую тероборону.

Пономарев говорил о деколонизации России в случае поражения в конфликте на Украине — разделении на десятки государств. Об этом он сказал в 2023 году в Европарламенте.

«Россия будет после поражения разделена на 34 государства. Об этом в Европарламенте заявил 31 января российский прозападный оппозиционер и бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев. Ему в Европарламенте аплодировали. Почему именно на 34? Не знаю. Но знаю, что на Западе идет напряженная дискуссия, как уничтожить Россию наиболее эффективно», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Логика Маркова».

Кроме того, Пономарев указывал, что за убийствами политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского стоит некая группировка «Национальная республиканская армия», которой он оказывал помощь.

В феврале 2024 года ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела о госизмене и терроризме. Как уточняли в федеральном органе, экс-депутат принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), члены которого ведут боевые действия против России на стороне ВСУ.

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