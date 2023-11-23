Составлен список бизнесменов, отказавшихся от российского гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства РФ. Кто из предпринимателей ранее отказался от российского паспорта, по каким причинам?

Почему Усатый решил отказаться от гражданства России

22 ноября Усатый объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в Молдавии в начале следующего года. Комментируя просьбу о лишении гражданства РФ, бизнесмен заявил, что у него «нет других вариантов».

«Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый.

В июне 2020 года Усатый был объявлен в России в розыск по делу «молдавской прачечной» — крупнейшей в СНГ схемы отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии.

Как обосновал отказ от российского гражданства основатель и владелец холдинга Freedom Тимур Турлов

В июне 2022 года предприниматель сообщил о получении паспорта Казахстана. В соответствующей публикации в соцсети Турлов комплиментарно отозвался о возможностях этой страны.

«Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан, благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике, сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство», — написал он.

Позднее представитель бизнесмена объяснил, что отказ от гражданства других государств — обязательное условие для получения казахстанского паспорта.

Почему от гражданства РФ отказался основатель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян

Осенью 2022 года предприниматель отказался от российского паспорта, чтобы переехать в Карабах и возглавить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. На этой должности он проработал менее полугода — до февраля 2023-го.

Фото: roscongress.org Рубен Варданян

В сентябре текущего года власти Азербайджана объявили об аресте Варданяна.

«В Баку его обвиняют в расхищении природных полезных ископаемых, краже цветных металлов. Предположительно, он их вывозил за границу Азербайджана контрабандным путем», — заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Как объяснил отказ от российского гражданства основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер

Бизнесмен имеет израильский паспорт и с 2011 года живет в США. После возвращения Крыма в состав России весной 2014 года Мильнер заявил о своем несогласии с внешней политикой Москвы.

Летом того же года предприниматель объявил, что он и его семья навсегда покинули Россию и завершили процедуру отказа от гражданства РФ.

Почему от паспорта РФ отказался основатель Revolut Николай Сторонский

Как пишет Forbes, об отказе Сторонского от гражданства России в конце октября 2022 года сообщил представитель Revolut. Официальных причин такого решения со стороны бизнесмена названо не было.

Представитель компании напомнил, что позиция бизнесмена по поводу российской СВО на Украине общеизвестна: «Он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий».

Почему от российского гражданства отказался основатель Tinkoff Group Олег Тиньков

О своем решении отказаться от российского паспорта Тиньков объявил в конце октября 2022 года. Он выступил против спецоперации ВС РФ на Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Тиньков

В частности, Тиньков заявил, что «не хочет ассоциироваться с происходящим». Он призвал других российских предпринимателей поступить так же.

По какой причине от паспорта РФ отказался миллиардер Игорь Макаров

Основатель и глава энергетической компании «Арети» перестал быть гражданином России в 2023 году.

Официальные причины отказа Макарова от гражданства России неизвестны.

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