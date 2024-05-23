Состав с украинской техникой подорвали под Харьковом «Военное дело»: ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Харьковской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы России поразили железнодорожный состав с военной техникой украинских войск. Согласно его сведениям, он находился на станции Люботин недалеко от административного центра Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал также отметил, что в городе за последние 15 минут раздалось порядка 10 взрывов. По его данным, также зафиксированы новые прилеты по целям.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале подтвердил прилеты по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, а также по частному предприятию.

Ранее Терехов сообщил об уничтожении всей энергетической инфраструктуры Харькова еще в марте этого года. Он назвал ситуацию с электроэнергией в городе крайне напряженной. По словам мэра, сегодня Харьков «живет по графикам отключения электроэнергии».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате травмы получили двое местных жителей.