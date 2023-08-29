«Соскучились по машинам»: автоэксперт о новом китайском автомобиле в РФ Автоэксперт Зенкевич: автомобиль JAECOO J7 будет востребован в России

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JAECOO J7

Китайские автомобили будут востребованы в России по причине разнообразия, у этих машин нет проблем с реализацией, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, JAECOO J7 сможет потягаться с «Москвичом» по цене и сервису. Зенкевич отметил, что россияне соскучились по новым автомобилям.

Если посмотреть на «серых» дилерах, которые привозят вообще неизвестные нам китайские машины, у них нет проблем с реализацией. Если машина будет на официальной гарантии, с официальными автосервисами, будет официальная поддержка, думаю, только в путь. В России соскучились по новым машинам. Никто не хочет повторяться, — считает Зенкевич.

Как показывает практика, китайские машины делаются примерно в одной ценовой категории, подчеркнул автоэксперт. По словам Зенкевича, сейчас в России не найдешь автомобиль дешевле двух миллионов рублей.

«Москвич» идет с господдержкой, с «Москвичом» тягаться по цене будет не очень просто по причине того, что они частично добровольно-принудительно распределяются. Думаю, смогут они составить конкуренцию по цене и по сервису. Сейчас машины дешевле 2 млн рублей практически не существует. Никто ниже продавать не будет, — добавил автоэксперт.

В Россию приходит новый автомобильный бренд – JAECOO, первой моделью, которая представит марку на российском рынке станет JAECOO J7. Габаритная длина новинки составляет 4,5 метра, а размер колесной базы достигает 2,6 метра. Дорожный просвет – 200 миллиметров. Ожидается, что полноприводный JAECOO получит бензиновый двигатель 1.6 литра, который выдает 197 лошадиных сил.

Ранее автоэксперт Василий Кисенков заявил, что иранские машины, которые начали активно продаваться на российском рынке, будут пользоваться спросом. По его словам, такие автомобили всегда хорошо покупались и продавались в России.