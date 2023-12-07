Соседи убитого Кивы рассказали про его утреннее занятие Соседи убитого Кивы видели, как утром он прогуливался по поселку в Подмосковье

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency

Илья Кива

Соседи бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы по коттеджному поселку в Подмосковье, где 6 декабря его убили, видели, как он утром прогуливался по населенному пункту, рассказал РИА Новости очевидец по имени Андрей. Он подтвердил, что Кива проживал там в гостинице.

Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, <...> поздоровались с тем человеком... Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку. Вот этот человек, про которого вы интересуетесь, похоже, проживал в гостинице на территории поселка, — рассказал очевидец.

По словам Андрея, он уже разговаривал с двумя местными участковыми, задавшими вопросы о Киве. Корреспондент агентства также рассказал, что нашел проход в заборе вокруг отеля. От него протоптанная дорожка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что киллер минимум три недели следил за Ильей Кивой. По данным канала, убийца успел изучить привычки украинского политика. Авторы канала указали на то, что Кива, проживавший с сожительницей, предпочитал каждый день совершать длительные прогулки по парку. Канал отмечал, что политик вышел погулять по своему маршруту и 6 декабря, однако не вернулся.