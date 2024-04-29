Сосед Иванова, запрет пленки, убийство полицейских в КЧР: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/Fotodom/СУ СК России по КЧР/t.me/moscowcourts*

Арестованный по делу экс-замминистра МО РФ предприниматель Сергей Бородин оказался соседом чиновника, в петербургском аэропорту Пулково перестали принимать багаж, обернутый в пищевую пленку, украинскому студенту МГУ дали три дня на выезд из России из-за поддержки ВСУ, в Карачаево-Черкесии двое полицейских были убиты во время вооруженного нападения на пост ДПС — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Новые детали о фигуранте дела бывшего замглавы Минобороны

Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Сергей Бородин, арестованный по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере, оказался соседом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в коттеджном поселке в Тверской области. По данным канала, его участки оцениваются в 130 млн рублей.

Как пишет канал, у Бородина в поселке четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Mash утверждает, что по документам их бизнесмену подарили в 2021 году.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. По информации канала, коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация.

По информации канала, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. SHOT уточнил, что сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

СМИ также писали, что в столице Иванов был прописан в элитном доме 20 на Поварской улице на Арбате. Жилплощадь — более 317 кв. м, примерная рыночная стоимость ее составляет более 630 млн рублей. По документам квартира принадлежит бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой. Как сообщал Mash, 23 апреля, в день задержания замглавы Минобороны, квартиру в центре Москвы выставили на продажу за 500 млн рублей (по другим данным — за 245 млн).

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Пищевая пленка не для чемодана: что за запрет в Пулково?

Сотрудники петербургского аэропорта Пулково перестали принимать багаж, который обернут в пищевую пленку, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Пассажирам заявили, что чемоданы должны быть упакованы в соответствии с требованиями воздушной гавани, передает 78.ru.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — сказали представители компании.

Они подчеркнули, что жители и гости Северной столицы могут обратиться на официальные стойки в аэропорту для правильной упаковки чемоданов. Кроме этого, в Пулково открыли дополнительный пункт обслуживания пассажиров с багажом. Представители воздушной гавани добавили, что нововведение вводится временно и не влияет на выполнение рейсов согласно штатному расписанию.

Украинскому студенту МГУ указали на дверь

В Москве арестовали студента МГУ родом из Одессы за попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек также размещал в интернете информацию националистического характера, в том числе призывы к национальной розни. Студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег „для нужд Вооруженных сил Украины“, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона», — заявил собеседник агентства.

Молодого человека арестовали за нарушение статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Студент будет находиться под стражей в течение 12 суток.

Как выяснил aif.ru, в социальных сетях молодой человек проклинал Россию, призывал бомбить Москву, в которой сам находится, и агитировал подписчиков жертвовать деньги на нужды ВСУ.

Вскоре студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Молодой человек должен покинуть страну в течение трех дней.

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — заявил собеседник издания.

Что известно о смертельном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии?

Вооруженное нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД произошло в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в результате погибли двое полицейских, еще четыре человека были ранены, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. По данным ведомства, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте.

«В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по КЧР, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области», — говорится в публикации.

Фото: СУ СК России по КЧР

В МВД отметили, что преступники бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматического оружия. В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Там нашли несколько самодельных взрывных устройств, еще одно сдетонировало на одном из нападавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Telegram-канале, что семьям погибших и раненных в результате нападения на пост ДПС сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. <...> Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал Темрезов.

Губернатор добавил, что погибшие правоохранители с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников. По его словам, еще четверо полицейских находятся в больницах. Темрезов уточнил, что министр здравоохранения республики получил особое распоряжение лично контролировать ситуацию с лечением пострадавших стражей порядка.

Позднее пресс-служба главы КЧР сообщила, что семьи погибших при нападении получат выплаты в 1 млн рублей, семьи раненых — по 300 тысяч рублей.

«Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников в размере 1 млн рублей, пострадавшим полицейским — по 300 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru предположил, что к нападению на пост ДПС в поселке Мара-Аягъы может быть причастна Служба безопасности Украины. Он уточнил, что ГУР делает все для «реанимации» преступности на территории России.

«Северный Кавказ продолжает быть неспокойным регионом, наверное, за исключением Чечни. Потому что жесткое правление Рамзана Кадырова не позволяет преступникам, террористам действовать так, как они действуют в других закавказских республиках. Там всегда были бандитские формирования, а после начала СВО, естественно, СБУ Украины, Главное управление разведки Украины делает все, чтобы реанимировать преступные элементы. Так что мы каждый день должны быть насторожены», — считает он.

Гончаров допустил, что произошедшее в Карачаево-Черкесии будет не единичным случаем и акции запугивания продолжатся. По его мнению, Северному Кавказу нужно уделять больше внимания. Чтобы действительно покончить с проблемой, нужно выявлять и уничтожать преступников и организаторов акции, резюмировал собеседник.

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