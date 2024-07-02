Сорвали попытки усиления позиций ВСУ: успехи армии России к утру 2 июля

Фото: МО РФ

Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации ВСУ в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 2 июля?

Как ВС РФ сорвали попытки усиления ВСУ

О срыве попыток усиления позиций противника сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского. Пресекли действия инженерных групп в районах Червоново и Дорожнянки. Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районах Владимировки, Катериновки, совхоза „Октябрь“, Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля», — сказал он.

Гордеев уточнил, что в течение суток уничтожены до 120 военнослужащих ВСУ, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта боепитания.

Что известно об уничтожении личного состава и техники ВСУ в районе Часова Яра

Артиллеристы Ивановского соединения ВДВ уничтожили пехоту и военную технику, выявленную во время перемещения в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“ Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых десантных групп под Часовым Яром. В ходе проведения воздушной разведки было выявлено передвижение личного состава и техники противника, информацию передали на командный пункт. Оперативно выполнив прицеливание, десантники-реактивщики открыли огонь. В результате четких и слаженных действий цель была поражена», — говорится в сообщении.

Как ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

В российском военном ведомстве рассказали, что расчеты самоходных орудий 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.

«В ходе разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий 2С19 „Мста-С“ совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевших в нем украинских боевиков», — сообщили там.

Что известно о нанесении удара по опорным пунктам ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», говорится в сообщении МО России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — отметили в ведомстве.

В российском военном ведомстве уточнили, что по докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.

«Получили координаты противника, а именно — опорный пункт. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. По докладу ПАНа цель была поражена. Оценка „отлично“!» — рассказал летчик Су-25 Сергей.

Также наводчик-оператор танка с позывным Гума сообщил, что экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Авдеевском направлении.

«На подходе нас уже начали обкладывать и артиллерией, и FPV-дронами. До рубежа [огня] еще знают, что есть такой экипаж, который нагло поступает — просто залетает, делаем свою работу и откатываемся. Выстрел — откат назад, выстрел — вперед движение. Командир не дремлет — поправляет», — рассказывает военнослужащий.

В Минобороны РФ рассказали, что, получив задачу оказать огневую поддержку штурмовикам, танкисты выдвинулись на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Приблизившись к укреплениям противника, экипаж отработал по ним огнем осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм, уничтожая пулеметные точки и укрепления ВСУ.

«Стрельба велась с дистанции около 800 м в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе. Своевременную доставку боеприпасов в боевые подразделения в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», — добавили в российском военном ведомстве, уточнив, что умелые действия военнослужащих позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в назначенном районе.

Читайте также:

Налет дронов на Брянск, раненые в Белгороде: атаки ВСУ на РФ ночью 2 июля

ВС РФ взяли Степовую Новоселовку и Новопокровское: что это значит для СВО?

ВСУ повторяют теракт в Севастополе: что известно о ракетном ударе 1 июля