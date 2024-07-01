В Твери силовики предотвратили массовое убийство в колледже, в Хакасии многодетная мать зарезала мужа, под Калугой задержали дезертира за изнасилование девочки с умственной отсталостью — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за сегодня.
Подросток хотел расстрелять обидчиков
Сотрудники силовых структур задержали в Твери 16-летнего студента местного технологического колледжа, который планировал провести в учебном учреждении «колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Во время допроса при матери молодой человек признался, что хотел устроить расправу над обидчиками. Сейчас подозреваемый проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».
Одногруппники рассказывали журналистам, что подросток был замкнутым и часто подвергался насмешкам со стороны сверстников.
Молодой человек самостоятельно заявил одному из обидчиков, что намерен расправиться с ним. В переписке с ним он также отправил список других лиц, которых планировал убить. Однокурсники восприняли эти угрозы всерьез и обратились в полицию.
Силовики пришли к подростку с обыском и обнаружили в квартире камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере нашлись запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.
Многодетная мать зарезала мужа и не попала в СИЗО
В Хакасии 30 июня женщина в ходе ссоры нанесла супругу один удар ножом в область сердца. Мужчина скончался на месте происшествия.
Суд оставил женщину на свободе под запретом определенных действий. На это решение повлияло отсутствие у обвиняемой судимости, состояния ее здоровья, а также наличие на иждивении четырех малолетних детей.
Под Калугой задержан педофил-дезертир
В Калужской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку с когнитивными особенностями, сообщил журналист Евгений Серкин. По его данным, подозреваемый осенью 2023 года самовольно покинул военную часть в ДНР, куда он попал в рамках частичной мобилизации.
«Все произошло вчера. 33-летний Алексей У. напал на ребенка с умственной отсталостью в Дзержинском районе и совершил насильственные действия. По данным наших источников, он задержан на 48 часов. Материалы на его арест переданы в суд. Возбуждено уголовное дело. По ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ему грозит до 20 лет лишения свободы», — пишет журналист.
Также о задержании мужчины, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки с инвалидностью, сообщает издание «Калужские новости» со ссылкой на свой источник. Подробности происшествия там не привели.
Читайте также:
Педофила из соцсетей приговорили к 21 году колонии строгого режима
Надругавшегося над школьницей мужчину посадили на 22 года
Суют в себя магниты и тушат о детей окурки: как подростки проводят каникулы