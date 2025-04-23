«Сорвал переговоры словесным фонтаном»: Коц резко раскритиковал Зеленского Коц: переговоры в Лондоне были сорваны из-за Зеленского

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры представителей Киева и стран Запада в Лондоне своим «словесным фонтаном», заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, встреча европейских чиновников и спецпосланника президента США Кита Келлога вряд ли приведет к каким-то серьезным решениям.

Зеленский может записать в актив очередную перемогу — сорвал серьезные переговоры своим вчерашним словесным фонтаном, — написал Коц.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать во встрече.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не поедут на встречу в Лондоне по Украине из-за нежелания администрации Дональда Трампа принимать во внимание условия Киева. По его словам, это может указывать на то, что Вашингтон считает Украину недоговороспособной.

Отмечалось, что США были намерены признать территорию Крыма российской. Эту же позицию американские представители должны были продвигать на встрече в Лондоне 23 апреля. Однако перед переговорами Зеленский заявил, что Киев никогда не признает полуостров как регион РФ.