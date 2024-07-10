Соратник Кадырова ответил «отродью» на видео с пленными чеченцами Дудаев указал на огромную разницу между чеченскими пленными и бойцами ВСУ

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Ахмед Дудаев

Чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев опубликовал в Telegram-канале видео с пленными бойцами ВСУ. Таким образом он ответил на интервью украинского блогера Дмитрия Карпенко с чеченцами, попавшими в плен. Дудаев назвал Карпенко «нацистским отродьем» и заявил, что между чеченцами и украинцами есть принципиальная разница.

Так, отметил министр, два чеченца попали в плен к противнику, когда находились в бессознательном состоянии, они были контужены. Бойцы ВСУ же, практически весь состав 5-й штурмовой бригады, сдались ВС РФ добровольно.

На видео Дудаев показал ту самую 5-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая подтвердила его заявления. По его словам, все они сбежали от оккупации нацистского режима, от «элгэбэтэшной идеологии» (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее также сообщалось, что российские разведчики взяли в плен две смены украинских военных и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в Харьковской области без единого выстрела. Командир танкового соединения с позывным Рубин рассказал, что это было сложное задание, так как пришлось войти на 2,5 км вглубь обороны противника.