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Россия

Соратник Ельцина рассказал о его нежелании присоединять Крым

16:18, 05 мая 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший вице-премьер, соратник первого президента России Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал о его нежелании присоединять Крым в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Речь шла о сделке Москвы и Киева, в рамках которой Россия бесплатно поставляла бы Украине газ в обмен на Крым. При этом регион признали бы доступной обоим государствам автономией.

Полторанин назвал эту сделку хорошей, однако добавил, что у Ельцина к ней было другое отношение. По его словам, он счёл Крым бесполезным для РФ и предложил при необходимости перебросить флот в Санкт-Петербург.  

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в передаче «Свобода слова» про тайный документ по внешней политике России, который ему в 1993 году якобы показал Ельцин.

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