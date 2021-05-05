Соратник Ельцина рассказал о его нежелании присоединять Крым

Бывший вице-премьер, соратник первого президента России Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал о его нежелании присоединять Крым в интервью на
Речь шла о сделке Москвы и Киева, в рамках которой Россия бесплатно поставляла бы Украине газ в обмен на Крым. При этом регион признали бы доступной обоим государствам автономией.
Полторанин назвал эту сделку хорошей, однако добавил, что у Ельцина к ней было другое отношение. По его словам, он счёл Крым бесполезным для РФ и предложил при необходимости перебросить флот в Санкт-Петербург.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в передаче «Свобода слова» про тайный документ по внешней политике России, который ему в 1993 году якобы показал Ельцин.