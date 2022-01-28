Соратник Ельцина назвал виновных в бедности населения России

В бедности россиян виновата власть и корпорации, заявил ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он оценил признание Дмитрием Медведевым того, что именно бедность — главная проблема страны, но не заметил никаких шагов по её решению.

Куда не ткни, везде проблемы, которые создаёт сама власть. Она не решает, а сама создает проблемы для народа. А мои коллеги, эти «дворцовые экономисты» чепуху несут и поддакивают крупным компаниям: «Вот, цены повышаются, потому что на мировом уровне такой тренд». Но это же глупость. Для нормального экономиста-теоретика это очевидный идиотизм. Причём не хотят смотреть, что не везде они повышаются. Возьмите Японию, третью экономику мира, или Германию. С какой стати растут цены на топливо? Мы же добывающая страна. Это произвол крупных корпораций, поддерживаемых правительством, — сказал Хасбулатов.

Он добавил, что нужно заняться национализацией газовых и нефтяных монополий, иначе для россиян от них нет пользы. Хасбулатов назвал допотопной политикой схему, при которой цены на газ и нефть растут, а деньги с них лежат в национальном фонде.

Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин заявил, что главная проблема России не бедность, а социальное неравенство. Граждане считают несправедливым то, как распределяются общественные блага, объяснил он. А бедность — понятие относительное: смотря как вести статистику.