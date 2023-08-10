Сооснователь «Яндекса» Волож осудил СВО: реакция России, что с акциями

Фото: kremlin.ru

Аркадий Волож

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, живущий с 2014 года в Израиле, впервые заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Как на слова бизнесмена отреагировали в России?

Волож признал, что его обращение может показаться несвоевременным, однако он молчал до настоящего момента «по многим причинам».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. <...> Для меня важно быть услышанным всеми сторонами», — отметил бизнесмен.

Также предприниматель рассказал, что на Украине у него живут друзья и родственники. По словам Воложа, несмотря на отъезд из России, он чувствует ответственность за действия страны.

Как на слова Воложа отреагировали в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Волож мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но стал «предателем и беглецом за выгодой».

«Россия — свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем», — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что заявление Воложа является элементом «русофобской политики» Запада.

«Тем людям, которые получают огромные суммы на Западе, ставят условия — или ты предаешь свою родину и мы тебя и твои деньги не трогаем, или наоборот. Я считаю, что такие люди, как Волож, продают свою родину, свои корни и себя в том числе, потому что на Западе с предателями тоже не любят особо общаться», — считает эксперт.

Как на заявление Воложа отреагировал «Яндекс» и что с его акциями

По информации ТАСС, в «Яндексе» отказались комментировать публичное антивоенное заявление Аркадия Воложа. При этом рынок слабо отреагировал на происходящее — стоимость одной акции компании на МосБирже к 12:16 снизилась с 2 721 до 2 713 руб.

Политолог Сергей Старовойтов обратил внимание, что «Яндекс» попал в непростую ситуацию.

«Сложный момент для пиар-службы „Яндекса“: Волож публично высказался против СВО, и теперь должна последовать публичная реакция „Яндекса“ и Тиграна Худавердяна — исполнительного директора. Потому что делать вид, что ничего не произошло, уже не получится, конечно. Другими словами, перед „Яндексом“ сложный выбор — либо публично отречься от отца-основателя, либо промолчать и молчанием проявить согласие и солидарность», — высказал он мнение в своем Telegram-канале.

Медиатехнолог Рамиль Харисов считает, что заявление Воложа никак не отразится на «Яндексе».

«Волож свою позицию явно не поменял, а просто публично огласил. Все формальности с „Яндексом“ решены. Теперь Волож — айтишник из Казахстана (привет скандалу с поправленной „Википедией“). Ударит ли это по „Яндексу“? Нет. Поменяется ли отношение к „Яндексу“? Нет», — написал он в авторском Telegram-канале.

Читайте также:

Сооснователь «Яндекса» выступил против спецоперации

Глава ВТБ призвал торпедировать сделку по продаже «Яндекса»

Аналитик оценил шансы продажи активов Yandex N.V. российским миллиардерам