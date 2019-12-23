https://static.news.ru/photo/3d10a1d4-2571-11ea-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2014 году украинские блогеры скептически относились к идее строительства Крымского моста. Они насмехались над этой инициативой, писали, что это теоретически невозможно. Однако сейчас, когда поезд уже пошёл, видно, что Россия может делать красиво, да так, что чувство гордости возникает.

Данное заявление сделал журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. Он сказал, что Крымский мост имеет длинную и интересную историю. Открытие же движения по нему, как считает Соловьёв, является важным событием. Как с политической, так и с социальной точки зрения.

Журналист подчёркивает, что Крым и без моста установил рекорд по посещаемости, «побив» показатели 1991 года.

Теперь с мостом регион превратится не только в самый любимый, но и самый легкодостижимый курорт для россиян с «материка», — приводит слова Соловьёва «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что главная составляющая Крымского моста — символическая. Реализация такого проекта показывает, что Россия является страной созидающей и не зря относящей себя к разряду великих. С таким мнением выступил политический эксперт Владимир Джаралла.