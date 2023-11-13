Соловьева хотели убить из-за СВО: какой был план, сколько это стоило Обвиняемый Дружинин заявил, что Владимира Соловьева хотели убить из-за СВО

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Соловьев

Обвиняемый по делу о подготовке покушения на Владимира Соловьева Максим Дружинин заявил, что журналиста хотели убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации. Что об этом известно?

Когда стало известно о попытке покушения на Соловьева

В апреле 2022 года в ФСБ России сообщили, что были задержаны члены группировки National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть») (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые готовили убийство тележурналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ.

«ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещённой в России неонацистской террористической организации, <...> планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — пояснили представители Центра общественных связей ФСБ России.

Отмечалось, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5.

Телеведущий, комментируя информацию о задержании преступников, сказал, что они, скорее всего, действовали по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

«Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам. К счастью, мне неизвестно ничего. Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработала ФСБ», — заявил он.

Каким образом хотели ликвидировать Соловьева

В Следственном комитете России рассказали, что подозреваемые планировали взорвать машину телеведущего, для чего изготовили самодельную бомбу, компоненты для которой (а также она сама) были обнаружены при задержании вместе с оружием.

«В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьёва следователями Главного следственного управления Следственного комитета России совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству <...>. Шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации», — уточнили в ведомстве.

Также в СК РФ сообщили, что убийство планировалось организовать на территории Москвы.

25 июля глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство завершило уголовное дело и к ответственности привлечены восемь граждан России.

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено. Привлечены к ответственности восемь граждан России: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела», — заявил Бастрыкин.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Максим Дружинин, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы

За что хотели убить Соловьева, какую сумму обещали преступникам

Максим Дружинин в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда признался, что Владимира Соловьева хотели ликвидировать из-за его профессиональной деятельности.

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — NEWS.ru.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — объяснил он.

По версии прокурора, Дружинин надеялся за убийство телеведущего получить от заказчиков 1 000 000 рублей, украинский паспорт и квартиру на территории Украины.

До покушения [Дружинин] должен был получить 400 тысяч рублей, а еще 600 тысяч — после совершения преступления, — следует из материалов дела.

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