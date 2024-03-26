Соловьев закрыл комментарии после слов о «мерзкой истерике» белгородцев Соловьев назвал «мерзкой истерикой» жалобы белгородцев и закрыл комментарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Администраторы группы «Соловьев LIVE» в соцсети «ВКонтакте» закрыли комментарии из-за волны критики после слов телеведущего о Белгороде, назвавшего жалобы местных жителей мерзкой истерикой и тварями тех, кто рассказывает о проблемах области в результате обстрелов ВСУ. При этом уже написанные комментарии в группе не удаляются, под некоторыми из них видны сотни лайков.

Накануне Владимир Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгородской области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. Он также заявил, что этим активно пользуются украинские СМИ.

Мы работали на одном направлении, оттуда вышли, я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: «Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет — Белгород гибнет». Вот эта вся мерзкая истерика. Тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ, — сказал он.

После этого в группе стали появляться гневные комментарии, пользователи Сети потребовали от телеведущего извинений. Некоторые призвали Соловьева приехать в Белгород и прогуляться по его улицам без бронежилета, другие призвали переместить студию журналиста на территорию Белгородской области. Другие пошли еще дальше и потребовали, чтобы передачи Соловьева убрали с телевидения.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти могут отказаться от объявления ракетных тревог в ночное время, чтобы не вызывать паники у населения. Он обратился к жителям области с вопросом, стоит ли включать сирены ночью, и пообещал рассмотреть каждое обращение вместе с МЧС. По словам Гладкова, правительство должно делать все для обеспечения безопасности граждан.