Соловьев дал неутешительный прогноз по мировым войнам Соловьев предупредил, что человечество вступило в эпоху длинных войн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Журналист Владимир Соловьев на ПМЭФ заявил, что человечество вступило в эпоху длинных войн и противостояние России и Украины продлится долго. Поэтому, отметил он, ОПК РФ будет работать по нарастающей, передает с полей форума корреспондент NEWS.ru

Война надолго. Я не являюсь оптимистом, не считаю, что это закончится завтра. <...> Оборонно-промышленный комплекс будет работать по нарастающей. Это значит, что нам надо совместить подход государственный и подход частный, — сказал Соловьев.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сказал, что ключевой задачей специальной военной операции на Украине является достижение победы с минимальными человеческими потерями. Он добавил, что начал знакомиться с делами в военном ведомстве, и отметил, что самые насущные вопросы связаны именно с СВО.

Военный корреспондент Александр Сладков в свою очередь выразил мнение, что Россия проводит СВО ради свободы жить так, как хочет сама страна. По его словам, новые территории не являются целью спецоперации.

Он отметил, что Россия не пытается отгораживаться от Америки, Азии, Африки или Европы. По его словам, российский народ хочет жить вместе со всеми, но не намерен «быть папуасами», которые продают свое будущее «за бусы».