Солнечное затмение попало на видео

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Один из жителей Москвы запечатлел на видео частичное солнечное затмение, передает KP.RU. Москвичи стали свидетелями астрономического явления в 12:25 мск. Затмение завершилось позднее, в 14:51.

На видеозаписи можно увидеть светящийся солнечный диск, который слегка закрыла луна.

По информации РИА Новости, в момент затмения в Парке Горького выстроилась большая очередь из желающих понаблюдать за астрономическим явлением в телескоп.

Самым восточным городом РФ, в котором жители могли посмотреть на затмение, стал Красноярск. Также свидетелями явления могли стать жители Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда.

13 июля в жители Москвы стали свидетелями суперлуния — явления, при котором полная Луна подходит к Земле на максимальное близкое расстояние (перигей). При этом разница во времени между полнолунием и перигеем сократилось. 13 июля она составила чуть более девяти с половиной часов.

В мае 2021 года жители некоторых уголков Земли могли наблюдать сразу два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Их совпадение происходит крайне редко.