Любовь «Мадам Паутины», травма Бузовой, 8 Марта Ивлеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Солист группы Coldplay Крис Мартин собрался под венец, команда певицы Ольги Бузовой ушибла ей голову во время концерта, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева поздравила женщин-военных с 8 Марта — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Солист Coldplay обручился со звездой «50 оттенков серого»

Солист группы Coldplay Крис Мартин сделал предложение руки и сердца актрисе Дакоте Джонсон, пишет газета Mirror. Обручиться пара решила после шести лет отношений.

«Пара недавно обручилась и сохранила эту новость в секрете, но теперь они открыто говорят о помолвке в своих кругах. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным признанием в своем окружении», — сообщил источник издания.

По информации инсайдеров, помолвка была неизбежным шагом, потому что музыкант и актриса влюблены друг в друга с самого первого дня. Союз 46-летнего Мартина и 34-летней Джонсон также благословила экс-супруга солиста Coldplay и мать двоих его детей Гвинет Пэлтроу.

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press Дакота Джонсон

Джонсон также рассказала журналу Bustle, что у нее сложились хорошие отношения с детьми будущего супруга.

«Я люблю этих детей так, словно от этого зависит моя жизнь. Всем сердцем. Что я чувствую к материнству? Я так открыта для этого. Я добралась до того момента, когда я действительно хочу испытать все, что может предложить жизнь. Особенно будучи женщиной, я такая: „Какое, черт возьми, волшебное занятие. Какой сумасшедший, волшебный, дикий опыт“. <...> Мы здесь ненадолго, так что, если мне суждено стать матерью, пусть это случится», — сказала актриса.

Джонсон стала встречаться с Мартином в 2017 году. До этого, в 2014 году, актриса была в отношениях с актером Джорданом Мастерсоном. Однако после утверждения Дакоты на главную роль в эротической ленте «50 оттенков серого» между парой возникли конфликты. СМИ писали, что Мастерсон был адептом сайентологической церкви и сторонником высоких нравственных ценностей, поэтому он не принял того факта, что его возлюбленная снималась в постельных сценах.

После Джонсон несколько лет встречалась с фронтменом инди-рок-группы Drowners Мэттью Хиттом. Однако и в этом случае работа в «50 оттенков серого» вышла актрисе боком. После выхода фильма популярность Дакоты кратно возросла, и Хитт не смог смириться с ажиотажем, разгоревшемся вокруг его спутницы. В 2016 году пара рассталась.

Что касается Криса Мартина, то его связывали длительные отношения с Гвинет Пэлтроу, на которой он был женат 11 лет. В 2014 году, после развода, музыкант год встречался со звездой франшизы «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс.

С 2015 по 2017 год Мартин состоял в отношениях с актрисой Аннабель Уоллис. В тот же период пресса поймала музыканта на флирте с певицами Дуа Липой и Кэти Перри. Также СМИ выяснили, что у певца случилась интрижка с певицей Ритой Орой.

Фото: Sebastian Wesemann/Global Look Press Крис Мартин

Команда Бузовой оплошала на глазах изумленной публики

Подтанцовка певицы Ольги Бузовой случайно ударила артистку головой о прожектор на потолке во время концерта. Соответствующее видео распространил Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах видно, как резко поднимают Бузову над сценой. В этот момент артистка задела головой софит, но не перестала петь свой хит «Мало половин». Вскоре танцоры вернули Бузову на сцену, и она посмотрела наверх, вероятно, пытаясь понять, во что врезалась. После этого мужчины отступили на задний план и стали исполнять танец, а Бузова предложила зрителям подпеть ей.

Вскоре певица опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) несколько видео и фото, на которых предстала в полном здравии и сообщила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге. Бузова порадовалась, что посетила родной город, и отметила, что не понимает возмущений о «серости» Северной столицы. По мнению артистки, это очень красивый город.

Также Бузова рассказала, что недавно на съемках столкнулась со своим бывшим возлюбленным блогером Давой (Давидом Манукяном). Артистка отметила, что волновалась и была не очень рада видеть экс-бойфренда, передает Telegram-канал Super.ru.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои, все новое», — рассказала Бузова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Вероятно, тема личной жизни по-прежнему болезненно воспринимается артисткой. Так, Бузова расплакалась во время съемок нового телешоу «Это нормально?» после предсказания экстрасенса Лины Джебисашвили о скором рождении дочери. На вопрос Бузовой о том, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что ей стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла певице знакомство с новым возлюбленным.

«Я вижу через два года тебя с ребенком. Год повпахивай еще, а затем расслабься и утони в его объятиях», — подчеркнула Джебисашвили.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез. Певица несколько раз переспросила экстрасенса, точно ли она будет любимой и родит первенца. Она также призналась, что верит в любовь, но уже «устала ждать».

Ивлеева обратилась к женщинам-военнослужащим

Телеведущая Анастасия Ивлеева записала в Telegram-канале поздравление по случаю 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно знаменитость выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

«Быть женщиной — это ответственность за то, какой пример ты подаешь, воспитываешь детей, как реализовываешься сама и каким идеалам служишь. Мы, женщины, настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни. Отдельно хочу поздравить женщин-военнослужащих: военных врачей и медсестер. Хочу пожелать вам всем огромного счастья и бесконечной любви. Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя. Пусть ваши щечки всегда будут такими румяными, не только после солнца», — сказала Ивлеева.

Она добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не бояться меняться и менять мир вокруг себя.

Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид телеведущей. В кадре Ивлеева предстала с просто уложенным волосами, без макияжа и в темной, закрытой одежде. Однако подписчики обратили внимание, что Ивлеева выглядит румяной и посвежевшей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Известно, что 8 марта блогер отмечает свой 33-й день рождения. Однако она не стала заострять на этом внимание в своем обращении.

Вместе с тем появилась информация, что против блогера готовят новый судебный иск. Telegram-канал SHOT сообщает, что мебельная фирма из Санкт-Петербурга, у которой Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подает встречный иск в суд. По данным канала, компания намерена защищать деловую репутацию.

Как рассказал SHOT директор фирмы, иск от Ивлеевой сильно ударил по имиджу компании. По словам собеседника канала, все работы по заказу блогера были выполнены, как и предполагалось, но с небольшой задержкой. Глава фирмы добавил, что также будет подавать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга, который присудил в пользу телеведущей шесть тысяч рублей.

Кроме того, уточнил SHOT, апелляцию на решение суда подала и сама Ивлеева. По информации канала, ее не удовлетворил размер компенсации.

В феврале SHOT писал, что Ивлеева заказала элитную мебель и оплатила аванс в 1,1 млн рублей. Но, по данным канала, блогер заявила, что после этого фирма перестала выходить на контакт, а сайт компании не работал, в связи с чем телеведущая обратилась в суд. В итоге, как отмечает Telegram-канал, суд обязал компанию вернуть Ивлеевой минимальную сумму в размере 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

Ко всему прочему портал Newia сообщил, что кинокартину «Мальвина», в которой снялась Ивлеева, убрали из расписания кинотеатров. Изначально премьера была запланирована на 28 марта.

Пресс-служба компании-производителя фильма «Марс Медиа» не стала комментировать произошедшее. Представители компании только подтвердили, что прокат ленты перенесли, но не уточнили, по какой причине и на какую дату.

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