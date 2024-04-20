Солдаты ВСУ маскируются под гражданских: новости СВО на вечер 20 апреля

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Военные ВСУ маскируются под гражданских при передвижении между позициями в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС РФ. В то же время украинская армия потеряла не менее 1145 военнослужащих, множество единиц военной техники, в том числе иностранного производства в зоне спецоперации за прошедшие сутки, следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ. Кроме того, подразделения российских войск лишили ВСУ самолета Су-25, нескольких сотен дронов, а также ликвидировали прямой наводкой наблюдательный пункт на правом берегу «Днепра».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько человек и техники потеряли ВСУ?

По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции в районе Березовки, Сеньково и Загоруйковки в Харьковской области. В ходе боестолкновений в этом районе украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, две бронированные машины и три автомобиля.

В то же время Южная группировка войск разбила подразделения 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина в ДНР. Здесь потери Киева оказались значительно выше и составили 610 бойцов. Кроме того, выведена из строя следующая техника: две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20. Здесь же уничтожены склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота» ВСУ.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение и отразила восемь контратак украинских штурмовых групп в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново в ДНР. Успешные действия российских подразделений привели к потере украинской стороной 355 военнослужащих, двух БМП и пяти автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ успешно поразили чешскую самоходную пушку Dana, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

У населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области действовали подразделения группировки войск «Днепр». В ходе выполнения боевых задач российские военные ликвидировали более 30 военнослужащих ВСУ, уничтожили четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США.

Фото: МО РФ

Силы ПВО сбили украинский военный самолет и сотни дронов

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали об успешном поражении Су-25 ВСУ средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации. Также за сутки были сбиты более 200 дронов украинских военных. Вместе с тем уничтожены по меньшей мере пять авиационных бомб Hammer французского производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

В общем сначала спецоперации российскими военными уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22 095 беспилотников и другие образцы военной техники различных видов, находившиеся в распоряжении ВСУ.

Артиллеристы прямой наводкой уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны РФ рассказало, что экипаж 120-мм самоходной артиллерийской установки «Нона-С» морской пехоты уничтожил пункт наблюдения ВСУ. В атаке участвовали военные Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр».

«В ходе разведывательно-поисковых действий был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов. Экипажи „Нона-С“ Черноморского флота прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков», — сообщили в МО.

В ведомстве также представили кадры работы артиллеристов. На видео видно, как военнослужащие наводят на цель, а затем по команде осуществляют выстрел из орудия. Также можно увидеть наблюдательный пункт, по которому производился удар и последствия успешной атаки.

Солдаты ВСУ маскируются под гражданских под Харьковом

Командир артиллерийского подразделения ВС России рассказал РИА Новости, что украинские военные выдают себя за гражданских, чтобы перемещаться между своими позициями в Харьковской области. По словам военнослужащего, противник использует гражданские автомобили. С мест, куда подъезжают эти машины, российская сторона фиксирует взлеты дронов, добавил он.

Военный отметил, что замаскировавшихся украинских бойцов разоблачают по наличию бронежилетов и оружия. При идентификации расчеты российской артиллерии сразу бьют по противнику.

«Садятся в гражданские машины и выезжают из домов в посадки или, наоборот, пытаются оттуда вести наблюдение за нами, за нашими войсками и запускать дроны», — рассказал военный.

Прилет «Изделия 305» по ангарам ВСУ попал на видео

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что ангары Вооруженных сил Украины с боевой техникой подверглись атаке легкими многоцелевыми управляемыми ракетами «305» (также известны под названием «Изделие 305»). По сведениям канала, обстрелы вели «Винтокрылые Архангелы». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На видео, которое представил канал, можно увидеть, как ракета, получив координаты, наводится на объект. По сведениям «Архангела спецназа», ангары украинской армии были уничтожены на Херсонском направлении.

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