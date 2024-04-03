«Сократить количество потерь»: военэксперт о стратегии России в зоне СВО Военный эксперт Глазунов назвал сокращение потерь стратегией России в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Военный эксперт Олег Глазунов назвал основной стратегией России в зоне специальной военной операции на Украине сокращение потерь личного состава. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что ВС РФ продвигаются медленно, чтобы сберечь людей. По его словам, бои идут по определенным правилам, благодаря которым удается избежать потерь личного состава.

Основная стратегия — это сократить количество потерь личного состава. Мы двигаемся медленно, но командование бережет людей, не позволяет мясные штурмы, чтобы выполнить задачу. Здесь идут бои по определенным правилам, чтобы не было больших потерь среди личного состава, — пояснил эксперт.

Глазунов отметил, что в начале российская армия использует авиацию, затем артиллерию и танки. По его словам, пехота может двигаться только после этого. Он уточнил, что это не быстрый процесс, но позволяющий одновременно сохранить личный состав и выполнить поставленную задачу. Тем временем, по словам эксперта, противник постепенно выдыхается: боеспособности, снарядов и авиационной поддержки ВСУ начинает не хватать.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что ВСУ несут самые большие потери на Донецком направлении — в районе Авдеевки и Часова Яра. Он отметил, что бои также идут за Работино.