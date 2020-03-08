https://static.news.ru/photo/592264b2-60ee-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лёгкий весенний дождь и комфортную температуру воздуха, а также высокую влажность и снижение уровня кислорода в воздухе спрогнозировали для столицы синоптики на Международный женский день.

В Москве и Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов, что превышает климатические нормы почти на 10 градусов, будет облачно. Специалисты призывают обратить внимание на то, что содержание кислорода в воздухе в этот день будет понижено, что, вкупе с высокой влажностью, может отразиться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, суставов и позвоночника, передаёт портал «Метеоновости».

Как писал NEWS.ru ранее, столбик термометра 7 марта в Москве поднялся выше 9 градусов. Таким образом установлен новый рекорд за 140 лет наблюдений. В ближайшие дни воздух в Москве будет прогреваться до 8–10 градусов выше нуля, а 12 марта дневная температура может подняться до 11 градусов.