Социологи выяснили, как молодежь стала относиться к сексу ВЦИОМ: молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь

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Молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь, говорится в обзоре ВЦИОМа об отношении россиян к интимной жизни. Социологи связали это с социокультурными изменениями в обществе, которые сформировали новые представления об интимности.

Современная молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь. В этой группе самый низкий процент тех, кто вступил в интимные отношения до совершеннолетия — 29% (39% в группе 25–34 лет и 35% — в группе 35–45 лет). Возможно, этот тренд обусловлен социокультурными изменениями последних десятилетий, в том числе трансформацией гендерных ролей и большей свободой при обсуждении темы, что приводит к новым взглядам на интимность, — предположили во ВЦИОМ.

Среди опрошенных ВЦИОМом россиян 1240 женщин и 605 мужчин. 47% респондентов ответили, что начали половую жизнь после совершеннолетия, а каждый пятый — в 20 лет или позже. Секс со своими партнёрами обсуждают 54% участников опроса, а 32% предпочитают ни с кем не обсуждать сексуальную жизнь. 77% респондентов сообщили, что сексуальная жизнь для них важна, а 51% отметили, что хотели бы заниматься сексом чаще.

В марте ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым молодежь впервые оказалась консервативнее 60-летних в вопросах равенства полов. Сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Илья Ломакин объяснял это современными политическими веяниями и отсутствием «значимого жизненного опыта».