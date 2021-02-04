Социолог сообщил, что Россия избежала «штаммобесия»

https://static.news.ru/photo/569f4bdc-66f7-11eb-aa38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России удалось избежать появления мутированных штаммов коронавируса, во многом это произошло благодаря отечественным эпидемиологам, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

В Европе разворачивается «штаммобесие» какое-то, они судорожно ищут штаммы, и основной задачей сегодня для европейского вирусолога является доказать, что новый штамм нас точно всех прикончит, поэтому ограничения снимать нельзя никогда, — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Во время круглого стола на тему: «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения» он сообщил, что во многих странах всё происходящее во время пандемии коронавируса «носит характер безумия». В России, по его мнению, этого безумия нет, что хорошо и для экономики, и для морального самочувствия людей.

Большое спасибо российским эпидемиологам, самым важным в мировом масштабе и эффективным эпидемиологам, — подчеркнул Кузнецов.

Как писал NEWS.ru, в Турции были зафиксированы два новых штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам, кроме британского штамма были выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского.

Ранее во Вьетнаме обнаружили штамм коронавируса, который подобен британскому. Медики смогли выявить его наличие после массового тестирования жителей провинций Хайзыонг и Куангнинь. До этого в стране был обнаружен южноафриканский вариант COVID-19, он был выявлен у тех, кто прибыл во Вьетнам из-за границы.

Японский Минздрав сообщил об обнаружении очага британского штамма коронавируса в префектуре Сайтама. Были заражены три человека, которые до этого пообщались с мужчиной, подхватившим британский штамм.