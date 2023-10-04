Социальный фонд России опроверг слухи о сбоях в работе системы

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Никаких накладок в работе систем Социального фонда России (СФР) нет, рассказали ТАСС в пресс-службе организации. Уточняется, что все услуги предоставляются штатно, а информация в Сети о поломках недостоверна.

Все системы фонда работают в штатном режиме. Все услуги предоставляются в полном объеме, — рассказали в СФР.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в системах СФР 3 октября произошел сбой. Издание сослалось на жалобы жителей разных регионов России. По словам граждан, они не могли получить документы и услуги, связанные с оформлением и выплатой пенсионных пособий.

Тем временем по всей стране перестала работать система регистрации транспорта в Госавтоинспекции. Telegram-канал Mash сообщал, что граждане второй день стоят в огромных очередях и не могут поставить на учет личные автомобили.

Сведения о технических проблемах подтвердили в МВД РФ. Сейчас время регистрации автомототранспортных средств увеличилось. Специалисты делают все возможное, чтобы устранить неполадки. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Госуслуги будут оказаны после возобновления работы сервиса, в том числе и в выходные дни.