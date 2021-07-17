Собянин заявил о снижении числа заражённых коронавирусом в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что количество зараженных и госпитализированных за месяц москвичей сократилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, этому поспособствовали принятые меры и осознанность граждан. При этом глава города подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Москве по-прежнему остаётся сложной.

Причём это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось, — заключил Собянин.

В ходе эфира глава города также заявил, что вакцинация от коронавируса помогает, несмотря появление нового штамма «дельта».