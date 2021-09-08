Собянин высказался об объединении Москвы и Подмосковья
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:28, 08 сентября 2021
Сергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что объединять Москву и Подмосковье не стоит, потому что это приведёт к усложнению управления Московским регионом. Об этом градоначальник рассказал в интервью KP.RU.
Лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья — очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное, — сказал Собянин.
По его словам, объединение, вероятнее всего, приведёт к усложнению управления всем регионом.
Ранее сообщалось, что уже после сентябрьских выборов в Госдуму в стране может быть запущен процесс объединения регионов, который анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Инсайдеры NEWS.ru в региональных администрациях подтверждают, что секвестр территорий — отнюдь не фантазия высокопоставленного чиновника. Сегодня уже называют первых претендентов на «слияние и поглощение». Официально власти пока не говорят, что готовится сокращение числа субъектов. Но по схожей модели в общественное сознание внедрялась и идея необходимости проведения пенсионной реформы: сначала была вброшена инициатива, затем её опровергли, после чего успешно реализовали.