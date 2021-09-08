Собянин высказался об объединении Москвы и Подмосковья

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Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова и Альфа-Банка $126,5 млн в пользу государства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Альфа-Банка $104,5 млн, а с Абызова — $22 млн. Мы обязательно обжалуем это решение. Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22...