Собянин: около 300 иностранных компаний прекратили деятельность в Москве

Около 300 зарубежных компаний прекратили деятельность на территории Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, столица и страна в целом испытывают экономические сложности. Проблемы в основном связаны с масштабным введением западных санкций. РФ объявлена экономическая война, пишет ТАСС.

Мы можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности, — заявил Собянин.

По словам мэра, главная задача московских властей — обеспечить людей рабочими местами в случае сокращений. Собянин выразил уверенность в том, что большинство из них — это высококвалифицированные, высокооплачиваемые работники, которые будут востребованы на предприятиях столицы.

Правительство выделило порядка 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Выплаты семьям с детьми начнут осуществлять в мае, но начисляться они будут за период с 1 апреля.

Ранее стало известно, что кабмин введёт рассрочку на установку счётчиков воды, тепла и электричества в качестве одной из мер поддержки граждан. В правительстве также рассчитывают поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ.